Elazığ'da okullar ne zaman açılacak, 1 Mart mı 20 Şubat mı? Son dakika: Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi, OHAL'e dahil mi?

Elazığ'da okullar tatil mi, ne zaman açılacak sorusu sıkça araştırılır oldu. Elazığ'da ikamet eden vatandaşlar Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi, OHAL'e dahil mi merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada depremden etkilenen illerde OHAL kararı alındığını açıklamıştı. 10 il için 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde okulların 1 Mart'a kapalı olacağını açıklamıştı. 71 ilde de okulların 20 Şubat 2023 tarihinde açılacağı duyurulmuştu.
ELAZIĞ OHAL İLAN EDİLDİ Mİ?
Son dakika güncel... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendireceğini açıkladı. Çelik şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
Depremde yakınını kaybeden kişiler için "10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor" diye konuşan Çelik, "Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler." değerlendirmesinde bulundu.
AFET BÖLGESİ HANGİ İLLER?
Depremin etikili olduğu 10 ilan afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi ilan edilen şehirlerimiz şöyle;
👉Kahramanmaraş
👉Gaziantep
👉Hatay
👉Kilis
👉Diyarbakır