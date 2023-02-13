Mahmut Özer tek tek açıkladı! MEB’den flaş okul ve sınav kararı! Bu haftadan itibaren geçerli! Anasınıfı, İlk-ortaokul, lise öğrencileri...

Bakan Özer, "10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi. 1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini söyleyen Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.