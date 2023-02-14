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    • Eğitim
    • 14.02.2023 18:12
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    • 14.02.2023 18:14
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    e-YDS ertelendi mi? Ertelenen e-YDS İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? e-YDS sınav merkezi güncelleme nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş depremi sonrası birçok sınavın tarihi ertelendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada MSÜ ve e-YDS sınavlarının da ertelendiği duyuruldu. Peki Ertelenen e-YDS İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? e-YDS sınav merkezi güncelleme hangi tarihte nasıl yapılır? Adana, Ankara...

    takvim.com.tr
    e-YDS ertelendi mi?

    e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak. sınav merkezi güncelleme hangi tarihte, nasıl yapılır soruları gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ÖSYM bazı sınavları erteleme kararı aldı. İşte son dakika ÖSYM duyuruları...

    E-YDS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

    Son dakika... e-YDS sınavı ertelendi. ÖSYM'den yapılan duyuruda; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde; 18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

    ÖSYM sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesiyle ilgili ise şu duyuruyu paylaştı:

    "4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/2 İngilizce) Adana e-Sınav Merkezinde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat 2023 tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini Ankara e-Sınav Merkezi olarak güncelleyebilecektir.

        Adana e-Sınav Merkezinde 2023 e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı'na girecek adaylardan 4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranında, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek talep ettikleri sınav merkezinde ilgili sınava ücret alınmaksızın katılabileceklerdir.

        Adaylar sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 20-22 Şubat 2023 tarihleri arasında 22 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir."
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