e-YDS ertelendi mi? Ertelenen e-YDS İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? e-YDS sınav merkezi güncelleme nasıl yapılır?

e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak. sınav merkezi güncelleme hangi tarihte, nasıl yapılır soruları gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ÖSYM bazı sınavları erteleme kararı aldı. İşte son dakika ÖSYM duyuruları...