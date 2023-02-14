e-YDS ertelendi mi? Ertelenen e-YDS İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? e-YDS sınav merkezi güncelleme nasıl yapılır?

e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak. sınav merkezi güncelleme hangi tarihte, nasıl yapılır soruları gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ÖSYM bazı sınavları erteleme kararı aldı. İşte son dakika ÖSYM duyuruları...
E-YDS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Son dakika... e-YDS sınavı ertelendi. ÖSYM'den yapılan duyuruda; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde; 18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA
ÖSYM sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesiyle ilgili ise şu duyuruyu paylaştı:
"4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/2 İngilizce) Adana e-Sınav Merkezinde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat 2023 tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini Ankara e-Sınav Merkezi olarak güncelleyebilecektir.