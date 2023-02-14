2023 YENİ MEB TAKVİMİ | Okullar mart ayında mı açılacak? 20 Şubat 2023 hangi illerde okullar açılacak? Bakan özer açıkladı...

İKİLİ EĞİTİME GEÇİLEBİLİR

İkili eğitim sistemi okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim demektir. Mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelen ikili eğitimde bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğlen gelir.

Ders süreleri 30 dakikaya seçilebilirken, tenefüs süreleri buna göre ayarlanabilir. Bu uygulamada süre de genişletilebilir, akşam da ders konulabilir. Hafta sonu dersler konulabilir.