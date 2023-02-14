2023 YENİ MEB TAKVİMİ | Okullar mart ayında mı açılacak? 20 Şubat 2023 hangi illerde okullar açılacak? Bakan özer açıkladı...

1 Mart'ta okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak gibi sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla kafa karışıklığı yaşayan veli ve öğrencilerin gündeminde yer aldı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası 10 il ile 71 ilde eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, afet bölgesinde velileri, isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eş değer okullara nakillerini yapması için gerekli sistematik çalışmayı yaptıklarını hatırlattı. 71 ildeki okulların kapasitesini de artıracaklarının altını çizen Bakan Özer, "1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz." dedi.
1 MART'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?
71 ilin haricindeki depremin etkilendiği afet bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya'da eğitim öğretim 1 Mart'a ertelendi.