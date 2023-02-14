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    • Eğitim
    • 14.02.2023 10:17
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    • 14.02.2023 10:18
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    2023 YENİ MEB TAKVİMİ | Okullar mart ayında mı açılacak? 20 Şubat 2023 hangi illerde okullar açılacak? Bakan özer açıkladı...

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet bölgesi ve diğer illerdeki okulların tatil süresi uzatılmıştı. Bakan Özer yaptığı yeni açıklamayla birlikte, okulların açılış tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki, okullar mart ayında mı açılacak? 20 Şubat hangi illerde okullar açılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 MEB takvimi | Okullar mart ayında mı açılacak?

    1 Mart'ta okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak gibi sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla kafa karışıklığı yaşayan veli ve öğrencilerin gündeminde yer aldı.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası 10 il ile 71 ilde eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, afet bölgesinde velileri, isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eş değer okullara nakillerini yapması için gerekli sistematik çalışmayı yaptıklarını hatırlattı. 71 ildeki okulların kapasitesini de artıracaklarının altını çizen Bakan Özer, "1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz." dedi.

    1 MART'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

    71 ilin haricindeki depremin etkilendiği afet bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya'da eğitim öğretim 1 Mart'a ertelendi.

        Bu iller şöyle;

        Kahramanmaraş

        Gaziantep

        Hatay

        Kilis

        Diyarbakır

        Adana

        Osmaniye

        Şanlıurfa

        Adıyaman

        Malatya.

        İKİLİ EĞİTİME GEÇİLEBİLİR

        İkili eğitim sistemi okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim demektir. Mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelen ikili eğitimde bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğlen gelir.

        Ders süreleri 30 dakikaya seçilebilirken, tenefüs süreleri buna göre ayarlanabilir. Bu uygulamada süre de genişletilebilir, akşam da ders konulabilir. Hafta sonu dersler konulabilir.

        DİĞER İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Bakan Özer, okullarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

            "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek."

            Buna göre; Deprem bölgesinin dışındaki okullar 20 Şubat tarihinde eğitim öğretim hayatına devam edecek.
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            Haberler Eğitim 2023 YENİ MEB TAKVİMİ | Okullar mart ayında mı açılacak? 20 Şubat 2023 hangi illerde okullar açılacak? Bakan özer açıkladı...
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