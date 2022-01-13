Edirne'de okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Perşembe bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...

13 Ocak Perşembe bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler merak ediliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına Edirne'yi esir aldı. Sabah saatlerinde okullarına gitmek için uyanan öğrenci ve velileri Edirne'de okullar tatil mi son dakika? Keşan, Enez, Havsa, İpsala'da okullar var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Valiliklerden gelen peş peşe 'kar tatili' açıklamaları...