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    • Eğitim
    • 13.01.2022 06:25
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    • 13.01.2022 06:26
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    Edirne'de okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Perşembe bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...

    Kar Türkiye'nin bir çok ilinde etkisini sabah saatlerinden itibaren arttırmaya başladı. Özellikle Edirne'de gece geç saatlerde daha da şiddetli hale gelen kar yağışı yollarda buzlanmaya ve çok sayıda trafik kazalarına neden oldu. Gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Peki Edirne'de okullar tatil mi son dakika? Edirne'de bugün okullar var mı, yok mu? İşte 13 Ocak Perşembe bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler:: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...

    Edirne’de okullar tatil mi son dakika?

    13 Ocak Perşembe bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler merak ediliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına Edirne'yi esir aldı. Sabah saatlerinde okullarına gitmek için uyanan öğrenci ve velileri Edirne'de okullar tatil mi son dakika? Keşan, Enez, Havsa, İpsala'da okullar var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Valiliklerden gelen peş peşe 'kar tatili' açıklamaları...

    EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

    Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.

    Peki okullarda son durum ne? Edirne Valiliğinden son dakika 'kar tatili' açıklaması geldi mi?

    BUGÜN EDİRNE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

    Edirne ile ilgili henüz 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Son dakika açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir.

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