Site sakinlerine fahiş aidat zammı şoku! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

GENEL KURULA KATILIN

- Aidat zamları yapılan genel kurullarda belirleniyor. Maalesef ülkemizde maliklerin büyük kısmı bu toplantılara katılmıyor, sonrasında gelen zamları görünce şok oluyor. O yüzden mutlaka genel kurul toplantılarına katılın. Kurula katılma hakkı mülk sahiplerine ait olsa da, kiracılar da vekalet alarak katılabilir.

- 500 konutluk bir site üzerinden örnek verelim. 1. genel kurulda 251 temsilci katılmak zorunda, genelde bu rakam bulunamaz. Bu defa da çoğunluk aranmadan 2. genel kurul yapılır. Buna 60 kişi katıldığını düşünelim, 31 kişinin kararı ile 500 kişilik siteyi kimin nasıl yöneteceği, ne kadar aidat ödeneceği belirlenir.