Site sakinlerine fahiş aidat zammı şoku! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Kira rakamlarına yaklaşan aidat bedelleri yeni yılda daha da arttı. Yüzde 100'ü aşan zamlar nedeniyle apartman ve site sakinleri kara kara düşünüyor... Yönetim şirketleri asgari ücretlere gelen zamlar sonrası artan personel giderleri ve faturalardaki artışları gerekçe göstererek durumu açıklasa da, geliri aynı oranda artmayan vatandaş mağdur. Peki yapılan fahiş zamlara itiraz hakkı var mı? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz site sakinleri için yol haritasını şöyle anlattı:
GENEL KURULA KATILIN
- Aidat zamları yapılan genel kurullarda belirleniyor. Maalesef ülkemizde maliklerin büyük kısmı bu toplantılara katılmıyor, sonrasında gelen zamları görünce şok oluyor. O yüzden mutlaka genel kurul toplantılarına katılın. Kurula katılma hakkı mülk sahiplerine ait olsa da, kiracılar da vekalet alarak katılabilir.
- 500 konutluk bir site üzerinden örnek verelim. 1. genel kurulda 251 temsilci katılmak zorunda, genelde bu rakam bulunamaz. Bu defa da çoğunluk aranmadan 2. genel kurul yapılır. Buna 60 kişi katıldığını düşünelim, 31 kişinin kararı ile 500 kişilik siteyi kimin nasıl yöneteceği, ne kadar aidat ödeneceği belirlenir.
- Alınan karar sonrası genel kurula katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açabilir. Burada hakim için önemli olan bir yolsuzluk, usulsüzlük olup olmadığı... Eğer yoksa itiraz kabul edilmez. Davalar 6 ay ile 1 yıl içinde sonuçlanır.
- Bir usulsüzlük yok ama fahiş artışa itiraz edilecekse bu defa 1/3 malik toplanır ve olağanüstü genel kurul ister. Burada bazı kalemlerden tasarruf talep edilir. Mesela sitede 50 personel var 30 olsun, bahçıvan hizmeti her ay değil belli aylarda olsun, profesyonel yönetim şirketi yerine sitemizi biz yönetelim diyebilirler...