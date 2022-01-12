Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir çok ilde geçici olarak ara verildi. Kar yağışı bir çok ilde kenti esir aldı. Sabah saatlerinden itibaren de etkisini şiddetli şekilde devam ettiren fırtına ve kar sonrası Valilik açıklamaları araştırılmaya başlandı. Son dakika hangi illerde eğitime ara verildiği merak ediliyor. Peki 12 Ocak çarşamba okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte Kar tatili olan okullar il il tam liste...
12 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'de gelen son dakika uyarılar şöyle;
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.
DENİZLİ
Çameli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.