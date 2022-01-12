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    • Eğitim
    • 12.01.2022 07:50
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    • 12.01.2022 07:50
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    12 Ocak çarşamba okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valiliklerden son dakika açıklama: Kar tatili olan okullar il il tam liste...

    12 Ocak çarşamba okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valiliklerden son dakika peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji'den yapılan yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı sonrası bir çok il ve ilçe kara gömüldü. Okullarda da yüz yüze eğitime ara verildi. Sabah saatlerinden itibaren gözünü kar ve fırtına ile açan öğrenci ve velileri okulların hangi illerde tatil olduğunu araştırmaya başladı. İşte il il kar tatili olan okulların listesi...

    12 Ocak çarşamba okullar tatil mi?

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir çok ilde geçici olarak ara verildi. Kar yağışı bir çok ilde kenti esir aldı. Sabah saatlerinden itibaren de etkisini şiddetli şekilde devam ettiren fırtına ve kar sonrası Valilik açıklamaları araştırılmaya başlandı. Son dakika hangi illerde eğitime ara verildiği merak ediliyor. Peki 12 Ocak çarşamba okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte Kar tatili olan okullar il il tam liste...

    12 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji'de gelen son dakika uyarılar şöyle;

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?

    BİNGÖL

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

    DENİZLİ

    Çameli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

        Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı. Aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

        KIRKLARELİ

        Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin'in talimatlarıyla (Valimizin Ankara'da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır" denildi.

        ''EVDEN ÇIKMAYIN'' UYARISI

        Açıklamanın devamında, "Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kofçaz Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kofçaz İlçesine yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.
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        Haberler Eğitim 12 Ocak çarşamba okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valiliklerden son dakika açıklama: Kar tatili olan okullar il il tam liste...
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