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    • Eğitim
    • 02.12.2022 20:03
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    • 02.12.2022 20:03
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    e-YDS nasıl yapılıyor? YDS'de en az 60 aldıracak SINAV TAKTİKLERİ! 2 Aralık e-YDS sınav merkezi sorgulama

    2 Aralık Cumartesi günü yapılacak e-YDS sınavı hakkında araştırmalar hızlandı. “Elektronik Yabancı Dil Sınavı” olan ve kısaca “e- YDS” olarak bilinen bu sınav aslında “Yabancı Dil Sınavı” yani “YDS” ile eşdeğerdir, tek farkı E-YDS’nin bilgisayar üzerinden ve elektronik ortamda yapılıyor olmasıdır. Peki, e-YDS nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YDS’de en az 70 aldıracak SINAV TAKTİKLERİ!

    E-YDS de toplam 80 sorudan oluşmaktadır ve cevaplama süresi de 180 dakika, yani 3 saattir. E-YDS'de sorulan soru türleri ve içeriğinin YDS'den hiçbir farkı yoktur; E-YDS'de de kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama, yorumlama ve muhakeme becerisini ölçen sorular sorulmaktadır.

    E-YDS NASIL YAPILIYOR?

    ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılan E-YDS saat 13:45'te başlamaktadır ve 13:30'dan sonra adaylar kesinlikle sınav merkezine alınmamaktadır. E-YDS tamamen bilgisayar üzerinden gerçekleşmektedir. Sınavda, adaylara hiçbir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmadığından, sınava girecek adayların temel bilgisayar kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları beklenmektedir.

    YDS SINAV TAKTİKLERİ NELER?

    🔶Özne ve zamir uyumu arayın.

    🔶Referans kelimelerle ile benzer kelimelerin altını çizin.

        🔶Miktar ifadelerinin altını çizin.

        🔶Bağlaçlara dikkat edin

        -Eğer cümlede zıtlık bağlacı varsa ve cümle olumlu ise şıklarda olumsuz anlam ararız ve zaman, miktar, referans takibi yaparız. (However, but gibi...)

        -Eğer cümlede zıtlık bağlacı varsa ve cümle olumsuz ise şıklarda olumlu anlam ararız ve miktar, referans takibi yaparız.

        -Eğer cümlede neden-sonuç bağlaçları varsa ve cümle olumlu ise şıklarda olumlu anlam ararız ve zaman, miktar, referans takibi yaparız. (Thus, so, as, because gibi...)

        -Eğer cümlede neden-sonuç bağlaçları varsa ve cümle olumsuz ise şıklarda olumsuz anlam ararız ve miktar, referans takibi yaparız.

        🔶Zıtlık bağlacı varsa miktar ve zaman ifadeleri de zıt olmalıdır.

        -İlk cümlede zıtlık bağlacı ile birlikte ancient, once ve previously gibi geçmiş zaman anlatan ifade varsa diğer cümlede now, today ve at present gibi şimdiki zaman ifadesi arayabiliriz.

        E-YDS SINAV BİNALARI ADRES VE ULAŞIM BİLGİLERİ

        Ankara e-Sınav Merkezi: Özal Bulvarı Çubuk Yolu 1.km 06670 Akyurt ANKARA

        İzmir e-Sınav Merkezi: Alsancak Mahallesi 1480.Sk. No:12, Konak İZMİR

            Adana e-Sınav Merkezi: Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Sarıçam ADANA

            İstanbul e-Sınav Merkezi: Emniyetevler Mah. Eskibüyükdere Cad. No:3/1 4.Levent Kağıthane İSTANBUL

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            Haberler Eğitim e-YDS nasıl yapılıyor? YDS'de en az 60 aldıracak SINAV TAKTİKLERİ! 2 Aralık e-YDS sınav merkezi sorgulama
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