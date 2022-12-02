e-YDS nasıl yapılıyor? YDS'de en az 60 aldıracak SINAV TAKTİKLERİ! 2 Aralık e-YDS sınav merkezi sorgulama

E-YDS de toplam 80 sorudan oluşmaktadır ve cevaplama süresi de 180 dakika, yani 3 saattir. E-YDS'de sorulan soru türleri ve içeriğinin YDS'den hiçbir farkı yoktur; E-YDS'de de kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama, yorumlama ve muhakeme becerisini ölçen sorular sorulmaktadır.
E-YDS NASIL YAPILIYOR?
ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılan E-YDS saat 13:45'te başlamaktadır ve 13:30'dan sonra adaylar kesinlikle sınav merkezine alınmamaktadır. E-YDS tamamen bilgisayar üzerinden gerçekleşmektedir. Sınavda, adaylara hiçbir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmadığından, sınava girecek adayların temel bilgisayar kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları beklenmektedir.
YDS SINAV TAKTİKLERİ NELER?
🔶Özne ve zamir uyumu arayın.
🔶Referans kelimelerle ile benzer kelimelerin altını çizin.