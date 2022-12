e-YDS nasıl yapılıyor? YDS'de en az 60 aldıracak SINAV TAKTİKLERİ! 2 Aralık e-YDS sınav merkezi sorgulama

🔶Miktar ifadelerinin altını çizin.

🔶Bağlaçlara dikkat edin

-Eğer cümlede zıtlık bağlacı varsa ve cümle olumlu ise şıklarda olumsuz anlam ararız ve zaman, miktar, referans takibi yaparız. (However, but gibi...)

-Eğer cümlede zıtlık bağlacı varsa ve cümle olumsuz ise şıklarda olumlu anlam ararız ve miktar, referans takibi yaparız.

-Eğer cümlede neden-sonuç bağlaçları varsa ve cümle olumlu ise şıklarda olumlu anlam ararız ve zaman, miktar, referans takibi yaparız. (Thus, so, as, because gibi...)

-Eğer cümlede neden-sonuç bağlaçları varsa ve cümle olumsuz ise şıklarda olumsuz anlam ararız ve miktar, referans takibi yaparız.