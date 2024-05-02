E-Okul sınav yeri, bina ve sınav salonu sorgulama! LGS’ye nerede gireceğim 2024? LGS sınav giriş belgesi ekranı 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleşecek olan LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler ve veliler, sınav süreci hakkında güncel bilgilere ulaşmak için heyecanla bekliyorlar. Son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz, www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...
LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TA
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.
OTURUM BİLGİLERİ
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.