SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

e-okul ne zaman kapanacak? 2024 eokul.meb.gov.tr devamsızlık sorgulama sistemi kapandı mı? VBS 2. dönem devamsızlık bilgileri görüntüleme ekranı...

e-okul ne zaman kapanacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Yaz tatiline sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Ancak bu heyecanın yanı sıra merak da var. Özellikle e-Okul'un kapanma tarihi, pek çok kişinin aklını kurcalıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:48 Güncelleme 10 Haziran 2024, 17:48
e-okul ne zaman kapanacak? 2024 eokul.meb.gov.tr devamsızlık sorgulama sistemi kapandı mı? VBS 2. dönem devamsızlık bilgileri görüntüleme ekranı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

E-okul sistemi ne zaman kapanacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okullar 14 Haziran'da kapanacak. Ancak öğrenciler ve veliler, karnelerini almadan önce not durumlarını ve diğer eğitim bilgilerini e-Okul üzerinden kontrol etme imkanına sahip olacaklar. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak ve not girme işlemi hangi gün tamamlanacak? İşte detaylar...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacak. Bu yıl karne günü 14 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 12 Haziran 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

E-OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan sayfada "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş gerçekleştiriliyor.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler; Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik; Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

MEBden sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Tüm okullarda geçerli! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...MEBden sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Tüm okullarda geçerli! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...
MEB'den sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Tüm okullarda geçerli! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...
1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2024? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler?1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2024? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler?
1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2024? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan davet etti! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’de... Gardaşlığı pekiştirme vakti
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
İHH
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek | Tarih belli mi?
Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya gelecek
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
Kim bu Ankara’yı karıştan ’köpekvelisi’? Karantinayı deldi ’peygamberler şehri’ne hakaret etti: Büyüyen kuduz tehlikesi, ayak bağı mama lobisi
Türkiye Güllü Çolak’ı konuşuyor | Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Metal kaşığı bile öğütüyor! Komşu itiraf etti: Bana kocamı kıtır kıtır doğramayı teklif etti
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri! Bayram ikramiyesini kim ne zaman alacak?
Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli
İşsizlik düşüyor: TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı | 11 yılın en düşüğü!
Müsilaj yine hortladı! Çocuğunuzda kusma ve ishal varsa dikkat! Uzman isimden flaş uyarı
Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim
EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?
SON DAKİKA