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Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2024 || ais.osym.gov.tr ile başvuru yap!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için heyecan dolu bir süreç başlıyor. KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi ÖSYM tarafından belirlendi. Adaylar, sınav için gerekli olan başvuru işlemlerini tamamlamak için heyecanla bekliyorlar.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 08:33 Güncelleme 12 Haziran 2024, 08:33
Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2024 || ais.osym.gov.tr ile başvuru yap!

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Ön lisans mezunu adayların kamuda memur olma hayallerini gerçekleştirmek için merakla beklediği 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

KPSS Ön Lisans Başvuruları Ne Zaman?

2024 yılı KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecekler.



Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir. Ücretler, anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri, internet bankacılığı veya ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi aracılığıyla kredi kartı/banka kartı ile ödenebilir.

Ücret hakkında detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.



KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman?

KPSS ön lisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.



Diğer KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri

KPSS Ortaöğretim Başvuruları: 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Başvuruları: 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında.


2024 KPSS Sınav Takvimi:

Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 1. Oturumu: 20 Temmuz 2024
ÖABT 2. Oturumu: 21 Temmuz 2024
ÖABT: 4 Ağustos 2024
KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
DHBT: 22 Eylül 2024

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