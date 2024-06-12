Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2024 || ais.osym.gov.tr ile başvuru yap!

Ön lisans mezunu adayların kamuda memur olma hayallerini gerçekleştirmek için merakla beklediği 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar...