Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2024 || ais.osym.gov.tr ile başvuru yap!

Ön lisans mezunu adayların kamuda memur olma hayallerini gerçekleştirmek için merakla beklediği 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar...
KPSS Ön Lisans Başvuruları Ne Zaman?
2024 yılı KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecekler.
Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir. Ücretler, anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri, internet bankacılığı veya ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi aracılığıyla kredi kartı/banka kartı ile ödenebilir.
Ücret hakkında detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.