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1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler? KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2024?

Eğitim hayatı boyunca karşılaşılan en kritik dönemeçlerden biri, hiç şüphesiz, sınıfta kalma durumudur. Öğrenciler için bu durum, hem zorlayıcı bir deneyim hem de büyük bir öğrenme fırsatı olabilir. Sınıfta kalma, ilk bakışta bir başarısızlık gibi görünebilir; ancak bu durumu bir dönüm noktası olarak değerlendirmek de mümkündür. Peki 1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 08:35 Güncelleme 12 Haziran 2024, 08:35
1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler? KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2024?

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Eğitim hayatında öğrencilerin karşılaştığı en önemli dönemeçlerden biri olan sınıfta kalma durumu, sadece akademik bir gerileme olarak değil, aynı zamanda kişisel gelişim için büyük bir fırsat olarak da ele alınmalıdır. Sınıfta kalmanın getirdiği zorlukların üstesinden gelmek ve motivasyonu korumak, öğrencilerin gelecekteki başarıları açısından son derece önemlidir. Peki 1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler? İşte tüm detaylar...

Ortalama Kaç Olursa Sınıfta Kalınır?

Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma uygulaması bulunmamaktadır. Bu yaklaşım, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını yansıtarak her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde geliştirmeyi ve akademik başarılarını artırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'deki liselerde, öğrencilerin yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve aynı zamanda üç dersten zayıf not alanlar sınıf tekrarına kalıyor. Bu politika, öğrencilerin akademik başarılarını teşvik etmek ve başarısızlık durumunda ek destek sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Sınıf tekrarı, öğrencilere eksikliklerini anlama ve gerektiğinde ek ders çalışma veya destek alarak daha güçlü bir akademik temel oluşturma fırsatı sunar.

Ortaokulda ve Lisede 5, 6, 7 Zayıfla Sınıf Geçilir Mi?

5,6,7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma uygulaması uygulanmamaktır. Ancak lisede yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı bulunan bir öğrencinin sınıfı geçmesi mümkün değildir. 5, 6, 7 zayıfı bulunan bir öğrenci sınıf tekrarı yapmak zorundadır.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

50 PUAN SINIF GEÇME İÇİN YETERLİ OLMAYACAK

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

e-Okul sisteminde sorumluluk sınavlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri esas alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayarak beklemeli durumdaki 12'nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı halde okula devam etmeyen öğrencilerin, sorumluluk sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilecek.

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak.

Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

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