Tüm okullarda geçerli! MEB’den sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

11 Haziran Salı
Hitabet Oyunları: Öğrencilerin hitabet yeteneklerini geliştirmeye yönelik oyunlar oynanacak.
"Bir Derdim Var" Saati: Öğrenciler, topluma dair sorunları tartışacak ve sorumluluklarını paylaşacaklar.
Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Farklı meslek gruplarından konuşmacılarla eğlenceli söyleşiler yapılacak.
Komedi Saati: Mizah unsuru barındıran fıkra ve hikayeler paylaşılacak.
12 Haziran Çarşamba
Kelime Oyunları: Her sınıf kendi yarışması için kelimeler ve sorular hazırlayacak.
Oyun Saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunları oynanacak.
Yıl Sonu Gösterileri: Koro, tiyatro ekibi ve bilim şenlikleri gibi organizasyonlar gösterilerini sergileyecek.
13 Haziran Perşembe
Gezi ve Piknik Günü: Okul tarafından belirlenen bir gezi veya piknik programı ile "yıl sonu faaliyet haftası" tamamlanacak.
14 Haziran'da Karne Heyecanı
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Öğrenciler, 2 Eylül'e kadar sürecek tatil boyunca dinlenme ve eğlenme fırsatı bulacaklar.
2023-2024 MEB Çalışma Takvimi
Okulların Açılış Tarihi
2023-2024 eğitim öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı. Bu tarihte tüm okullar öğrencilerine kapılarını açtı.
İlk Ara Tatil
İlk ara tatil, 11 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sona erdi. Öğrenciler bu tarihler arasında ilk ara tatilin keyfini çıkardılar.
Yarıyıl Tatili
15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Bu dönemde öğrenciler, iki haftalık bir tatil yapma fırsatı bulacaklar.
İkinci Ara Tatil
İkinci ara tatil, 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Ramazan Bayramı ile örtüşecek. Öğrenciler bu dönemde hem ara tatil hem de bayram tatili yapacaklar.
Eğitim Öğretim Yılının Sonu
2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini de açıkladı. Bu takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Birinci Dönem
Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Birinci Dönem Ara Tatili
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl Tatili
Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci Dönem
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci Dönem Ara Tatili
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Bu bilgiler ışığında, öğrenciler ve veliler, tatil planlarını yaparken MEB tarafından belirlenen bu tarihlere göre hareket edebilirler.