Tüm okullarda geçerli! MEB’den sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

"Bir Derdim Var" Saati: Öğrenciler, topluma dair sorunları tartışacak ve sorumluluklarını paylaşacaklar.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne lerini alarak yaz tatili ne başlayacak. Öğrenciler, 2 Eylül'e kadar sürecek tatil boyunca dinlenme ve eğlenme fırsatı bulacaklar.

Gezi ve Piknik Günü: Okul tarafından belirlenen bir gezi veya piknik programı ile "yıl sonu faaliyet haftası" tamamlanacak.

Yıl Sonu Gösterileri: Koro, tiyatro ekibi ve bilim şenlikleri gibi organizasyonlar gösterilerini sergileyecek.

Kelime Oyunları: Her sınıf kendi yarışması için kelimeler ve sorular hazırlayacak.

2023-2024 MEB Çalışma Takvimi

Okulların Açılış Tarihi

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı. Bu tarihte tüm okullar öğrencilerine kapılarını açtı.

İlk Ara Tatil

İlk ara tatil, 11 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sona erdi. Öğrenciler bu tarihler arasında ilk ara tatilin keyfini çıkardılar.

Yarıyıl Tatili

15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Bu dönemde öğrenciler, iki haftalık bir tatil yapma fırsatı bulacaklar.

İkinci Ara Tatil

İkinci ara tatil, 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Ramazan Bayramı ile örtüşecek. Öğrenciler bu dönemde hem ara tatil hem de bayram tatili yapacaklar.