e-Karne ne zaman açılacak 2026? Karneler ne zaman verilir? MEB takvimi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bugün okullarda son ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.

MEB tarafından ülke genelinde tek bir karne saati belirlenmemiş olup sabahçı okullarda 09.00-11.00, öğlenci okullarda 11.00-13.00 arası dağıtım yapılıyor.

Karne dağıtımı okullarda İstiklal Marşı töreni sonrası sınıflara geçilerek gerçekleştiriliyor ve kesin saat okul yönetimi tarafından belirleniyor.

e-Okul VBS üzerinden dijital karneye 26 Haziran sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanabiliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken öğrenciler ve veliler karne günü için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. En çok merak edilen konuların başında ise karne dağıtım saatleri geliyor. İşte MEB karne günü ve e-Okul dijital karne erişimine ilişkin ayrıntılar…

Bugün okullarda son ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak. .( Fotoğraf:AA) Bugün karneler dağıtılıyor 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü (bugün) sona eriyor. Milyonlarca öğrenci bu tarihte karnelerine kavuşarak yaz tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullarda son ders zili 26 Haziran Cuma günü çalacak ve karne dağıtımı yapılacak.