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e-Karne ne zaman açılacak 2026? Karneler ne zaman verilir? MEB takvimi

26 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken karne heyecanı yaşanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte okullarda son ders zili çalacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Peki 2026 karneler ne zaman dağıtılacak, karne saati kaçta başlayacak? Sabahçı ve öğlenci öğrenciler için karne dağıtımı hangi saatlerde yapılacak? İşte e-Okul sistemi, 2026-2027 MEB takvimi ve okul karne programına dair tüm detaylar…

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e-Karne ne zaman açılacak 2026? Karneler ne zaman verilir? MEB takvimi
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  • Bugün okullarda son ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.
  • MEB tarafından ülke genelinde tek bir karne saati belirlenmemiş olup sabahçı okullarda 09.00-11.00, öğlenci okullarda 11.00-13.00 arası dağıtım yapılıyor.
  • Karne dağıtımı okullarda İstiklal Marşı töreni sonrası sınıflara geçilerek gerçekleştiriliyor ve kesin saat okul yönetimi tarafından belirleniyor.
  • e-Okul VBS üzerinden dijital karneye 26 Haziran sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanabiliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken öğrenciler ve veliler karne günü için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. En çok merak edilen konuların başında ise karne dağıtım saatleri geliyor. İşte MEB karne günü ve e-Okul dijital karne erişimine ilişkin ayrıntılar…

Bugün okullarda son ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak. .( Fotoğraf:AA)Bugün okullarda son ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak. .( Fotoğraf:AA)

Bugün karneler dağıtılıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü (bugün) sona eriyor. Milyonlarca öğrenci bu tarihte karnelerine kavuşarak yaz tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullarda son ders zili 26 Haziran Cuma günü çalacak ve karne dağıtımı yapılacak.

MEB tarafından ülke genelinde tek bir karne saati belirlenmemiş olup sabahçı okullarda 09.00-11.00, öğlenci okullarda 11.00-13.00 arası dağıtım yapılıyor. (Fotoğraf:AA)MEB tarafından ülke genelinde tek bir karne saati belirlenmemiş olup sabahçı okullarda 09.00-11.00, öğlenci okullarda 11.00-13.00 arası dağıtım yapılıyor. (Fotoğraf:AA)

Karneler saat kaçta verilecek?

MEB tarafından ülke genelinde belirlenmiş tek bir karne saati bulunmuyor. Uygulama okuldan okula değişiyor. Genel olarak:

Sabahçı okullarda: 09.00 – 11.00

Öğlenci veya tam gün okullarda: 11.00 – 13.00 arası

Okullarda genellikle İstiklal Marşı töreni sonrası sınıflara geçilerek karneler dağıtılıyor. Kesin saat, okul yönetiminin duyurusuna göre belirleniyor.

Karne dağıtımı okullarda İstiklal Marşı töreni sonrası sınıflara geçilerek gerçekleştiriliyor ve kesin saat okul yönetimi tarafından belirleniyor. (Fotoğraf:AA)Karne dağıtımı okullarda İstiklal Marşı töreni sonrası sınıflara geçilerek gerçekleştiriliyor ve kesin saat okul yönetimi tarafından belirleniyor. (Fotoğraf:AA)

e-Okul karne sistemi ne zaman açılacak?

Not girişleri tamamlandıktan sonra e-Okul VBS üzerinden dijital karneye 26 Haziran sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanabiliyor. Öğrenciler yıl sonu başarı durumlarını sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

e- Karne nasıl bakılır?

e-karneye, e-Okul VBS veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılarak bakılır. Dijital karne, sisteme giriş yapıldıktan sonra menüdeki "e-Karne" veya "Not Bilgisi" sekmesinden görüntülenebilir.

E-KARNE EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Okullar ne zaman açılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Dönem / EtkinlikTarih
Okulların açılışı14 Eylül 2026 Pazartesi
1. dönem ara tatili16 – 20 Kasım 2026
1. dönemin sona ermesi22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili25 Ocak – 5 Şubat 2027
2. dönem ara tatili8 – 12 Mart 2027
Okulların kapanışı25 Haziran 2027
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