Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum
Başkan Erdoğan'dan karne alacak öğrencilere tebrik mesajı geldi. Sosyal medya hesabından ailelere ve öğrencilere seslenen Erdoğan, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne alan öğrenciler ve aileleri için bir tebrik mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmelerini temenni ederek,
"Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel