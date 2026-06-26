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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Başkan Erdoğan'dan karne alacak öğrencilere tebrik mesajı geldi. Sosyal medya hesabından ailelere ve öğrencilere seslenen Erdoğan, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne alan öğrenciler ve aileleri için bir tebrik mesajı yayımladı.

Milyonlarca öğrenci için yaz tatili dönemi başlıyor! Uzmanından anne babalara hayati karne ve tatil rehberiMilyonlarca öğrenci için yaz tatili dönemi başlıyor! Uzmanından anne babalara hayati karne ve tatil rehberi
Milyonlarca öğrenci için yaz tatili dönemi başlıyor! Uzmanından anne babalara hayati karne ve tatil rehberi

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmelerini temenni ederek,

"Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum-1

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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum-3 Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum-4 Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum-5

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