Milyonlarca öğrenci için yaz tatili dönemi başlıyor! Uzmanından anne babalara hayati karne ve tatil rehberi

BOŞ ZAMAN OLARAK GÖRMEYİN Birçok ailenin yaz tatilini çocukların tamamen serbest bırakıldığı bir dönem olarak gördüğünü hatırlatan Şule Erk, "Oysa yaz tatili, çocukların akademik baskıdan uzaklaşırken farklı beceriler geliştirebilecekleri önemli bir fırsattır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: Çocukların bütün düzeninin bir anda değişmesine izin vermek. Okul döneminde sabah erken kalkan, belirli saatlerde yemek yiyen ve uyuyan bir çocuğun yaz tatilinde gece yarılarına kadar ekran başında kalması, öğlene kadar uyuması ve gününü tamamen plansız geçirmesi gelişimi açısından sağlıklı değildir. Tatilde kurallar tamamen kaldırılmamalı, sadece biraz esnetilmelidir" dedi.

Erken Çocukluk Eğitim Uzmanı Şule Erk. RUTİNLER BOZULMASIN Çocukların kendilerini rutinlerin içinde güvende hissettiklerini belirten Şule Erk şu bilgileri verdi: Düzenli uyku, düzenli beslenme ve belirli günlük alışkanlıklar çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimini destekler. Yaz tatilinde;



• Uyku saatleri en fazla 1-2 saat esnetilebilir. • Düzenli kahvaltı alışkanlığı korunmalıdır. • Gün içerisinde hareket etmeye zaman ayrılmalıdır. • Ekran süresi kontrol altında tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki çocukların beyin gelişimi yalnızca okulda değil, günlük yaşam düzeni içerisinde de devam eder."

EN BÜYÜK TEHLİKE: SINIRSIZ EKRAN KULLANIMI Şule Erk, yaz tatilinin en büyük risklerinden birinin ekran bağımlılığı olduğunu söyledi. Erk, bu konuda anne babaların yapmaları gerekenleri de şöyle sıraladı: "Nasıl olsa tatilde" düşüncesiyle verilen sınırsız tablet, telefon veya bilgisayar kullanımı çocukların dikkat süresini azaltabilir, sosyal becerilerini olumsuz etkileyebilir ve fiziksel hareketlerini ciddi şekilde kısıtlayabilir. Ekranı tamamen yasaklamak yerine denge kurmak gerekir. Bir çocuk gününün büyük kısmını ekran karşısında geçiriyorsa; doğayı keşfetmeye, kitap okumaya, spor yapmaya, oyun kurmaya ve aile üyeleriyle vakit geçirmeye yeterince fırsat bulamaz. Oysa çocukluk; dokunarak, deneyerek, kirlenerek ve keşfederek öğrenilen bir dönemdir.

TATİLDE DERS YAPILIR MI? Tatilde akademik çalışma yapılmasının da gerekebileceğini belirten Şule Erk bunun "kararında" olması gerektiğini söyledi. Şule Erk, "Yaz tatili ikinci bir okul dönemi olmamalıdır. Çocukların sürekli test çözmeye zorlanması, tatilin amacını ortadan kaldırır. Ancak tamamen akademiden uzaklaşmak da doğru değildir. Günlük kısa kitap okuma saatleri, eğlenceli zekâ oyunları, yaşa uygun bulmacalar ve günlük yaşam içerisinde yapılan küçük matematik çalışmaları yeterlidir. Önemli olan öğrenmenin devam etmesi, fakat bunun baskı olmadan gerçekleşmesidir.