E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024 || e-Okul meb.gov.tr ile ONLİNE karne ekranı giriş! E-karne açıldı mı, nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında bir yeniliğe imza atarak, yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere e-karne görüntüleme imkanı sunuyor. Bu yeni uygulama ile öğrenciler ve veliler, karnelerini dijital ortamda görüntüleyebilecekler. E-Karne sistemi, öğrencilere ve velilere internet üzerinden kolayca erişim imkanı sunuyor. Böylece, fiziksel karne almak için okula gitmeye gerek kalmıyor. İşte bu yeni dönemin detayları...
E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?
Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
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