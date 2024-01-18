2024 BİLSEM sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak? BİLSEM başvuruları ne zaman alınacak? Aday gösterilme işlemleri tarihi!

BİLSEM sınavının, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda okuyan ve öğretmenleri tarafından potansiyel yetenekleri nedeniyle aday gösterilen öğrencilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2024 BİLSEM sınav tarihi ve başvuru süreci belli oldu. İşte merakla beklenen detaylar:
2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu.
Buna göre; Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sınavına alınacak.