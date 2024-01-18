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2024 BİLSEM sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak? BİLSEM başvuruları ne zaman alınacak? Aday gösterilme işlemleri tarihi!

BİLSEM sınavının heyecanı, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilen öğrenciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. 2024 BİLSEM değerlendirme sınavı için tarih ve başvuru süreci belirlendi. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 08:30 Güncelleme 18 Ocak 2024, 08:30
2024 BİLSEM sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak? BİLSEM başvuruları ne zaman alınacak? Aday gösterilme işlemleri tarihi!

BİLSEM sınavının, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda okuyan ve öğretmenleri tarafından potansiyel yetenekleri nedeniyle aday gösterilen öğrencilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2024 BİLSEM sınav tarihi ve başvuru süreci belli oldu. İşte merakla beklenen detaylar:

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu.



Buna göre; Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sınavına alınacak.

2024 BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek.



Öğrenciler 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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