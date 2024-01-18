2024 BİLSEM sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak? BİLSEM başvuruları ne zaman alınacak? Aday gösterilme işlemleri tarihi!

BİLSEM sınavının, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda okuyan ve öğretmenleri tarafından potansiyel yetenekleri nedeniyle aday gösterilen öğrencilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2024 BİLSEM sınav tarihi ve başvuru süreci belli oldu. İşte merakla beklenen detaylar:

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?



2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu.