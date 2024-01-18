İstanbul Üniversitesi bütünleme tarihleri 2024! AUZEF harf notu sonuçları 2024! AUZEF AGNO final CC, DC, DD geçer mi?

AUZEF CC, DC, DD GEÇER Mİ? Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir. Öğrenciler ders seçer iken AGNO değerine bakılmaksızın alt dönemlerden başarısız oldukları (FF harf notu) derslerini öncelikli olarak seçmelidir. Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

GENEL NOT ORTALAMASI AGNO BİLGİSİ Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) tutturamayan öğrenci mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle Koşullu başarılı (DD ve DC harf notlu) derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO'ları 2.00 üzerine çıkan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO'larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterir.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ? Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.



Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %30'u, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %70'i dikkate alınarak hesaplanır.



Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır. Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.