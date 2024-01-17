KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ - Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise YENİ, anlamlı 1. dönem karne mesajları 2024! Whatsapp, Instagram - Kızıma, oğluma...

İlk dönemin bitmesine kısa bir süre kala karne alacak öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan, anlamlı, kısa, uzun, güzel ve komik karne mesajları öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırdı.Veliler, öğretmenler başta olmak üzere en sık aratılanlar arasında karne kutlama sözleri yer alıyor. İşte, 1. dönem karnelerini alacak olan öğrenciler için en popüler karne mesajları...