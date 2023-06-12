E-KARNE GÖRÜNTÜLEME 2023! E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları sorgulama ekranı: e-okul meb.gov.tr giriş!

E-karne girişi hakkında araştırmalar karnelerin dağıtılacağı günün yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi karne notlarını sorgulamaya başladı. Peki E-karne açıldı mı, nasıl alınır? İşte Öğrenci karne notları sorgulama ekranı!
E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girdikten sonra "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayınız. Buradan öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere aldığı tüm notları görüntüleyebilirsiniz.
Aynı zamanda E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile giriş yapmak mümkün.
E-KARNE NASIL ALINIR?
E-karne uygulaması pandemi döneminde zorunlu uzaktan eğitim nedeniyle hayata geçirilmiş bir uygulama idi. Pandemi döneminin sona ermesi ve eğitimin yeniden yüz yüze şeklinde yapılması nedeniyle e-karne uygulaması şu an için kullanılmıyor.
Bununla birlikte e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları tüm puanları görmek böylelikle karne notuna ulaşmak mümkün.
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