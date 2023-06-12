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    • Eğitim
    • 12.06.2023 16:44
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    • 12.06.2023 16:45
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    E-KARNE GÖRÜNTÜLEME 2023! E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları sorgulama ekranı: e-okul meb.gov.tr giriş!

    Karne günü yaklaşırken e-karne hakkında da araştırmalar hızlandı. Öğrenciler karne notlarını sorgulama işlemlerini yapmak için e-okula yöneldi. Peki E-karne açıldı mı, ne zaman açılacak? E-karne nasıl alınır? İşte e-karne görüntüleme ekranı! Karne notları sorgulama girişi: e-okul meb.gov.tr giriş!

    E-KARNE GÖRÜNTÜLEME 2023!

    E-karne girişi hakkında araştırmalar karnelerin dağıtılacağı günün yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi karne notlarını sorgulamaya başladı. Peki E-karne açıldı mı, nasıl alınır? İşte Öğrenci karne notları sorgulama ekranı!

    E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

    E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girdikten sonra "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayınız. Buradan öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere aldığı tüm notları görüntüleyebilirsiniz.

    Aynı zamanda E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

    E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul VBS sistemine e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile giriş yapmak mümkün.

    E-KARNE NASIL ALINIR?

    E-karne uygulaması pandemi döneminde zorunlu uzaktan eğitim nedeniyle hayata geçirilmiş bir uygulama idi. Pandemi döneminin sona ermesi ve eğitimin yeniden yüz yüze şeklinde yapılması nedeniyle e-karne uygulaması şu an için kullanılmıyor.

    Bununla birlikte e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları tüm puanları görmek böylelikle karne notuna ulaşmak mümkün.

    E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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    Haberler Eğitim E-KARNE GÖRÜNTÜLEME 2023! E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları sorgulama ekranı: e-okul meb.gov.tr giriş!
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