E-KARNE GÖRÜNTÜLEME 2023! E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları sorgulama ekranı: e-okul meb.gov.tr giriş!

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile giriş yapmak mümkün.

E-KARNE NASIL ALINIR?

E-karne uygulaması pandemi döneminde zorunlu uzaktan eğitim nedeniyle hayata geçirilmiş bir uygulama idi. Pandemi döneminin sona ermesi ve eğitimin yeniden yüz yüze şeklinde yapılması nedeniyle e-karne uygulaması şu an için kullanılmıyor.

Bununla birlikte e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları tüm puanları görmek böylelikle karne notuna ulaşmak mümkün.

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