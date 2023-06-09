TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2023! Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2. dönem karne nasıl hesaplanır? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar...

Takdir teşekkür nasıl hesaplanır sorusu, karnelerin alınmasına az bir süre kala sıkça araştırılır oldu. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencileri, takdir - teşekkür hesaplama yapabiliyor. Öğretmenler öğrencilerin sınav notlarını e-Okul sistemine işliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri notlarına bakarak hesaplama yapabiliyor. Peki Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2. dönem karne nasıl hesaplanır? İşte Karne notu hesaplama robotu! Ders notu hesaplama ekranı MEB!