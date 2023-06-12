KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2023? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları! 1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi?

SINIF GEÇME ŞARTLARI

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

-İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

-İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.