KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2023? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları! 1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi?

Kaç zyıfla sınıfta kalınır sorusu karnelerin dağıtılmasına kısa bir süre kala öğrenciler tarafından gündeme getirildi. Okullar bu yıl 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Yaz tatili yaklaşık olarak 3 ay sürecek. Karne dağıtımından önce öğrenciler hesaplamalar yapmaya başladı bile. En çok merak edilen soru '1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi?' oldu. İşte ilkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları!
KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2023?
Liselerde yıl sonu ortalaması 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıfta kalıyor.
1,2,3,4,5,6 ZAYIFLA SINIFTA KALINIR MI?
Alt sınıflardan kalınan derslerle birlikte toplamda 6 dersten kalan kişiler de sınıfta kalır.
SINIF GEÇME ŞARTLARI
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
-İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
-İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.