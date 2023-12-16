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    • Eğitim
    • 12.06.2023 13:54
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    • 12.06.2023 13:54
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    Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2023? 12-16 Haziran arası yoklama alınacak mı? Son hafta devamsızlık yazılır mı?

    Okullarda karne dağıtımı 16 Haziran Cuma günü yapılacak. Öğrenciler son hafta okula gitmenin zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu konuda MEB'den bir bilgi var mı merak ediliyor. İnternet arama motorlarında sıkça ''Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2023? 12-16 Haziran arası yoklama alınacak mı?'' soruların yanıtları aratılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

    Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2023?

    Okullarda son hafta yoklama alınır mı sorusu, devamsızlık yapmak istemeyen, devamsızlığı çok olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. Ardından yaklaşık 3 ay sürecek bir yaz tatili öğrencileri bekliyor. Peki 12-16 Haziran arası yoklama alınacak mı? Son hafta devamsızlık yazılır mı?

    OKULLARDA SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI 2023?

    Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapıyor.

    Ancak okulların son haftası yoklama alma inisiyatifi bulunuyor. Bazı öğretmenler de bunu kullanırken bazıları da kullanmayabiliyor. Bu nedenle konuyla ilgili okul müdürlüklerinden veya ilgili öğretmenden konuyla ilgili en net bilgi alabilirsiniz.

    TELAFİ PROGRAMLARI

    Öte yandan çğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

        ÖBA

        2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

        Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

        YKS 17-18 HAZİRAN'DA

        Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

        Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.
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        Yeni Soros canavarı Alex!
        Haberler Eğitim Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2023? 12-16 Haziran arası yoklama alınacak mı? Son hafta devamsızlık yazılır mı?
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