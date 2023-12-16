Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2023? 12-16 Haziran arası yoklama alınacak mı? Son hafta devamsızlık yazılır mı?

OKULLARDA SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapıyor.

Ancak okulların son haftası yoklama alma inisiyatifi bulunuyor. Bazı öğretmenler de bunu kullanırken bazıları da kullanmayabiliyor. Bu nedenle konuyla ilgili okul müdürlüklerinden veya ilgili öğretmenden konuyla ilgili en net bilgi alabilirsiniz.