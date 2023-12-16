Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2023? 12-16 Haziran arası yoklama alınacak mı? Son hafta devamsızlık yazılır mı?

Okullarda son hafta yoklama alınır mı sorusu, devamsızlık yapmak istemeyen, devamsızlığı çok olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. Ardından yaklaşık 3 ay sürecek bir yaz tatili öğrencileri bekliyor. Peki 12-16 Haziran arası yoklama alınacak mı? Son hafta devamsızlık yazılır mı?
OKULLARDA SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapıyor.
Ancak okulların son haftası yoklama alma inisiyatifi bulunuyor. Bazı öğretmenler de bunu kullanırken bazıları da kullanmayabiliyor. Bu nedenle konuyla ilgili okul müdürlüklerinden veya ilgili öğretmenden konuyla ilgili en net bilgi alabilirsiniz.
TELAFİ PROGRAMLARI
Öte yandan çğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.