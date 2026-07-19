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DGS 2026 oturum bilgisi: Sınav saati, süresi ve yasaklı eşyalar açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin belirlediği kurallar gereği adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunulması büyük önem taşıyor.

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DGS 2026 oturum bilgisi: Sınav saati, süresi ve yasaklı eşyalar açıklandı

DGS'de adaylara toplam 100 soru için 135 dakika süre verilecek. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav saat 12.30'da sona erecek. Ek süre hakkı bulunan adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

DGS 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. (Takvim foto arşiv)DGS 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. (Takvim foto arşiv)

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM takvimine göre 2026 DGS, 19 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapması gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.

Normal sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak ve sınav 12.30'da sona erecek.

Sınav süresi 135 dakika olacak. (Takvim foto arşiv)Sınav süresi 135 dakika olacak. (Takvim foto arşiv)

DGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testi uygulanacak.

  • 50 sayısal soru
  • 50 sözel soru

olmak üzere adaylara toplam 100 soru yöneltilecek.

Ek süre hakkı olan adaylara 30 dakika verilecek. (Takvim foto arşiv)Ek süre hakkı olan adaylara 30 dakika verilecek. (Takvim foto arşiv)

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanacak sonuçlar yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılı yerleştirme işlemlerinde kullanılacak.

DGS'DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 100 dakika dolmadan salondan çıkmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca sınavın son 15 dakikasında da salonu terk etmek yasak olacak.

Sınav süresi boyunca tuvalet dahil herhangi bir nedenle salondan çıkan aday tekrar içeri alınmayacak. Kurallara aykırı şekilde binadan ayrılanların sınavı geçersiz sayılabilecek.

Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. (Takvim foto arşiv)Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. (Takvim foto arşiv)

DGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

ÖSYM, sınav binalarına getirilemeyecek eşyaları da açıkladı. Adayların şu eşyaları yanlarında bulundurmaması gerekiyor:

  • Cep telefonu, akıllı saat ve her türlü elektronik cihaz
  • Çanta, cüzdan ve anahtarlık
  • Kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik ve diğer takılar
  • Hesap makinesi, sözlük ve elektronik cihazlar
  • Kitap, defter, not kağıdı ve kırtasiye malzemeleri
  • Silah, kesici ve delici aletler
  • İlaç, yiyecek ve içecek (bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişedeki su hariç)

ÖSYM, adayların sınava girişte herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav kurallarını önceden dikkatlice incelemeleri gerektiğini hatırlattı.

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