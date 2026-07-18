2026 AÖL yazılı sınavlarında öğrencilere her oturum için 100 dakika süre verilecek.Adaylar bu süre içerisinde sorumlu oldukları derslerden yöneltilen soruları cevaplayacak. Sınav süresinin verimli kullanılabilmesi için öğrencilerin sınav başlamadan önce gerekli hazırlıkları tamamlamaları önem taşıyor.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerine, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Her oturum için 100 dakika süre tanınacak.

Sınav girişinde AÖL giriş belgesi gerekli olacak.

AÖL SINAVINA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların sınava gelirken yanlarında şu belgeleri bulundurması gerekiyor:

AÖL sınav giriş belgesi

Fotoğraflı geçerli kimlik belgesi

Kurşun kalem ve silgi

Kimlik ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar, gerekli şartları sağlamaları halinde geçerli kimlik belgeleriyle sınava alınabilecek. Öğrencilerin sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak için belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde olmaları tavsiye ediliyor.