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AÖL sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2026 MEB AÖL oturum saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için heyecan başladı. Binlerce öğrencinin katılacağı sınavlar 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ilk oturum bugün saat 10:00'da başladı. İşte sınav saatleri, süresi ve giriş belgelerine ilişkin detaylar.

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AÖL sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2026 MEB AÖL oturum saatleri

AÖL 2026 sınavları, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak. Binlerce öğrencinin katılacağı sınav maratonu 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve MEB'den alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve MEB'den alınmıştır.)

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar 2026 tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınavı üç oturum halinde gerçekleştirilecek.AÖL sınavı üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar toplam üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

AÖL sınav oturum saatleri:

  • 1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 10.00 (başladı)
  • 2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 14.00
  • 3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar - Saat 10.00

Adayların sınav başlamadan önce sınav binalarında hazır bulunmaları ve kimlik kontrollerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

AÖL sınavının ilk oturumu saat 10:00'da başladı.AÖL sınavının ilk oturumu saat 10:00'da başladı.

AÖL SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

2026 AÖL yazılı sınavlarında öğrencilere her oturum için 100 dakika süre verilecek.Adaylar bu süre içerisinde sorumlu oldukları derslerden yöneltilen soruları cevaplayacak. Sınav süresinin verimli kullanılabilmesi için öğrencilerin sınav başlamadan önce gerekli hazırlıkları tamamlamaları önem taşıyor.

Her oturum için 100 dakika süre tanınacak.Her oturum için 100 dakika süre tanınacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerine, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

GİRİŞ BELGENİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav girişinde AÖL giriş belgesi gerekli olacak.Sınav girişinde AÖL giriş belgesi gerekli olacak.

AÖL SINAVINA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların sınava gelirken yanlarında şu belgeleri bulundurması gerekiyor:

  • AÖL sınav giriş belgesi
  • Fotoğraflı geçerli kimlik belgesi
  • Kurşun kalem ve silgi

Kimlik ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar, gerekli şartları sağlamaları halinde geçerli kimlik belgeleriyle sınava alınabilecek. Öğrencilerin sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak için belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde olmaları tavsiye ediliyor.

AÖL HAKKINDA MERAK EDİLENLERYANITLARI
Sınav Tarihi18-19 Temmuz 2026
Sınav TürüAçık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem Sınavı
Oturum Sayısı3 oturum
1. Oturum18 Temmuz Cumartesi - 10.00
2. Oturum18 Temmuz Cumartesi - 14.00
3. Oturum19 Temmuz Pazar - 10.00
Sınav Süresi100 dakika
Sınav Giriş BelgesiAÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alınacak
Gerekli BelgelerSınav giriş belgesi + fotoğraflı kimlik
Yanında BulundurulmalıKurşun kalem ve silgi
Sınav YeriMEB tarafından belirlenen sınav merkezleri

AÖL uzaktan eğitim sistemiyle çalışan bir programdır.AÖL uzaktan eğitim sistemiyle çalışan bir programdır.

AÖL NEDİR?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi), eğitimine örgün lise sistemi dışında devam etmek isteyen veya çeşitli nedenlerle liseyi tamamlayamamış öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen uzaktan eğitim sistemiyle çalışan bir lise programıdır.

AÖL'de öğrenciler, belirlenen derslerden kredi toplayarak lise eğitimlerini tamamlar ve gerekli şartları sağladıklarında lise diploması almaya hak kazanır.

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