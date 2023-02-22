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    • Eğitim
    • 22.02.2023 10:16
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    • 22.02.2023 10:21
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    Depremden sonra 81 ilde okullar ne zaman açılacak? Mahmut Özer açıklama yaptı mı? Okullar uzaktan eğitim mi olacak, tatil uzadı mı 2023?

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı deprem sonrası 81 ilde okullar tatil edilmişti. MEB'den bir önceki gün yeni eğitim öğretim takvimi duyuruldu. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde Pazartesi okullar açıldı. Ancak 20 Şubat'ta da Hatay'da 2 büyük deprem meydana geldi. Gözler yine bu noktada MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Okullar uzaktan eğitim mi olacak, tatil uzadı mı 2023? Depremden sonra 81 ilde okullar ne zaman açılacak? Mahmut özer açıklama yaptı mı?

    takvim.com.tr
    Okullar uzaktan eğitim mi olacak, tatil uzadı mı 2023?

    Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası okulların son durumu merak konusu oldu. Bu noktada ''Okullar uzaktan eğitim mi olacak, tatil uzadı mı 2023? Depremden sonra 81 ilde okullar ne zaman açılacak? Mahmut özer açıklama yaptı mı?'' soruları gündemde araştırılmaya başlandı. Milli Eğtitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında okulların 3 kategoride açılacağını belirtmişti. Buna göre dirinci kategoride yer alan Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açılacak. İşte detaylar...

    OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK 2023?

    Üniversitelerde okullar uzaktan eğitim oldu ancak MEB'e bağlı okullarda uzaktan eğitim şuan için söz konusu değil. Bakan Özer'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    DEPREMDEN SONRA 81 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti:

    👉"Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.

    👉İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

    👉Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

    10 İLDEKİ TÜM HASTANELERDE 1 MART'A KADAR HASTANE SINIFLARI AÇILACAK

    10 ili eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde eğitimde normalleşmeyi sağlayacak süreci bugün alınan kararlarla başlattıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, "Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca yedi yirmi dört bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler.

        1 Mart tarihi itibarıyla LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursu açacağız. İkinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de sekiz ve on ikinci sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açarak öğrencilerimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        DERS KİTABI VE YARDIMCI KAYNAK İHTİYACININ YANI SIRA DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN TÜM KIRTASİYE İHTİYAÇLARI BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

        10 ildeki 8 ve 12'nci sınıftaki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını da belirten Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Diğer sınıflar için ise özellikle iki ve üçüncü kategoride olan illerimiz için tüm sınıf seviyelerindeki ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar basmaya başladık.

        İnşallah, onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını, silgilerini ihtiyaç duydukları her türlü eğitim öğretim materyalini Bakanlık olarak temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız." dedi.

        İkinci ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar eğitim öğretim ertelense de çadır kent ve konteynır kentlerde -Gaziantep Islahiye'deki gibi- anasınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacaklarını belirten Özer, eğitim öğretimin yanı sıra öğrencilere psikolojik olarak destek olmak için hizmete alınan psikososyal destek merkezi sayısının 377'ye ulaştığını açıkladı.

        Özer, "Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımızı oyun ve etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyor ve bu kapsamda sayıyı her geçen gün daha fazla artıracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

        "Farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için Bakanlık olarak her türlü imkânınızı kullanacağız." diyen Özer, burada önemli olan konunun güvenlik olduğunun altını bir kez daha çizdi.

        Deprem bölgesindeki vatandaşlar ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan meslek liseleri, halk eğitimi merkezleri, gönüllü öğretmenler ve tüm Millî Eğitim camiasına teşekkür eden Özer, "Öğrencilerimizle, öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Yeni gelişmelerle birlikte süreçleri kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

        TAŞIMALI EĞİTİM

        Taşımalı eğitim için de her türlü imkanı seferber ettiklerini kaydeden Özer, şöyle konuştu: "10 ilden diğer illere giden öğrencilerimizi pansiyonlarımızda ücretsiz olarak konaklattırıyoruz. Her türlü kırtasiye malzemesini sağlıyoruz. Bu eğitim öğretime başlayan illerde ve bundan sonra başlayacak illerimizde sağlam okullara nakledilirse o öğrencilerimizin tamamını da taşımalı eğitim kapsamına alacağız. Ücretsiz olarak taşıyacağız. Ücretsiz olarak yemek yiyecekler ve tekrar bulundukları lokasyona, evse ev, çadırsa çadır, konteyner merkeziyse konteyner merkezine taşıyacağız."
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        Haberler Eğitim Depremden sonra 81 ilde okullar ne zaman açılacak? Mahmut Özer açıklama yaptı mı? Okullar uzaktan eğitim mi olacak, tatil uzadı mı 2023?
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