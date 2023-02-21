YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Şubat 2023 Çarşamba okul tatili olan İLLER LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği kaydedildi.

22 Şubat için ise henüz tatil açıklaması yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.