İstanbul'da yarın okullar tatil mi 2023? İstanbul'da okullar 1 hafta tatil mi? Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB açıklamaları son dakika!

"Kültür ve Turizm Bakanımız ile Malatya'ya intikal etmiştik. Malatya'da 10 ilimizin 6 tanesinin 1 hafta, diğer 4 ilde de 2 hafta eğitime ara verilmesiyle ilgili açıklamayı yapmıştık. Şu an tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve Deprem bölgelerindeki ve çevresindeki illerin suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de ve tüm okullarımızda 13 Şubat'a kadar eğitime 1 hafta ara veriyoruz. Böylece millet ve devlet olarak hem süreçleri çok daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer ildeki vatandaşların erişimini kolaylaştırmak adına da bu kararı almış bulunuyoruz. Bu karar sonrasında tüm illerimizdeki özellikle 10 ilimizdeki vatandaşlarımızın tamamının hizmeti için okullarımız açık tutulacak. Konaklama, Yemek ikramıyla ilgili hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde sunulacak."