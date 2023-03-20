45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2023! MEB 45 bin öğretmen ataması başvuru ne zaman? İşte BRANŞLAR, ATAMA KONTENJANLARI, KADROLAR, ŞARTLAR...

Son dakika haberine göre 45 bin öğretmen ataması yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan atama duyurusuna, ''Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.'' sözleriyle başladı. Erdoğan açıklamasının devamında 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını ve atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini belitti. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, başvuru hangi tarihte? Branş dağılımı, atama kontenjanları belli oldu mu? İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...