45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2023! MEB 45 bin öğretmen ataması başvuru ne zaman? İşte BRANŞLAR, ATAMA KONTENJANLARI, KADROLAR, ŞARTLAR...
MEB 45 bin öğretmen ataması duyurusu sonrası atama kontenjanları, branş dağılımı, başvuru tarihi gibi bir çok detay araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında ''Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.'' ifadelerini kullandı. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması başvuru ne zaman, atama hangi tarihte? 2023 MEB 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, atama kontenjanları belli oldu mu? Okul öncesi öğretmenliği...
20.03.2023 16:21 - Son Güncelleme: 20.03.2023 16:32
Son dakika haberine göre 45 bin öğretmen ataması yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan atama duyurusuna, ''Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.'' sözleriyle başladı. Erdoğan açıklamasının devamında 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını ve atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini belitti. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, başvuru hangi tarihte? Branş dağılımı, atama kontenjanları belli oldu mu? İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...