Tüm başarılı öğrencilere teşvik hediyesi! Devletten 5.104 + 8.500 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı devam ediyor! İlkokul, 5,6,7,8. sınıf, lise...

Öğrencilere net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ve 3 ayda 4 defaya mahsus toplam net asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan öğrencileri sevindiren haber geldi. İhtitaç sahibi ve koruma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıklayan Bakan Yanık toplam 9 kategoride destek ödemesi yapılacağını müjdeledi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir, şartları neler? Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Başarı Teşvik Programı hakkında tüm bilgiler...