Tüm başarılı öğrencilere teşvik hediyesi! Devletten 5.104 + 8.500 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı devam ediyor! İlkokul, 5,6,7,8. sınıf, lise...
Devletten başarılı öğrencilere teşvik ödemesi! Başarı Teşvik Programı kapsamıda yapılan bu ödemelerden ilkokul, 5,6,7,8. sınıf, lise ve üniversite öğrencileri faydalanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu program hakkında Bakan Derya Yanık detaylı bilgileri paylaştı. MEB'e bağlı okullarda sınıf bazında başarı, LGS - YKS bazında başarı, YÖK'e bağlı üniversitelerde not ortaması ve fakülte bazında başarı sağlayan öğrencilere farklı kalemlerde destek ödemeleri yapılıyor. İşte bu desteklerin tamamı.
Öğrencilere net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ve 3 ayda 4 defaya mahsus toplam net asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan öğrencileri sevindiren haber geldi. İhtitaç sahibi ve koruma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıklayan Bakan Yanık toplam 9 kategoride destek ödemesi yapılacağını müjdeledi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir, şartları neler? Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Başarı Teşvik Programı hakkında tüm bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.'' dedi. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildiren Erdoğan,
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.
Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.
Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da , "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.
Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Sosyal Yardımlardan Faydalanan Çocuklarımız ve Gençlerimize Eğitim-Meslek Edindirme- Kültür-Spor Başarı Teşvik Programı"na ilişkin detayları açıkladı.