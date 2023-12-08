BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 8 Aralık 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi! Valilik son dakika açıklamalar: Bingöl, Tekirdağ, Mersin...

8 Aralık 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi gündemde yer alıyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası 7 Aralık'ta yoğun kar yağışının görüldüğü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı. Peki bugün okullar tatil mi?
8 Aralık 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi gündemde yer alıyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası 7 Aralık'ta yoğun kar yağışının görüldüğü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı. Peki bugün okullar tatil mi?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (8 ARALIK 2023 CUMA)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Açıklamada, ''Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi.
8 Aralık 2023 Cuma günü için herhangi il Valiliğinden de 'tatil' duyurusu yapılmadı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı