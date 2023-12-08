PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Karne günü bekleyen öğrencilere sürpriz, açıklandı! 1. dönem bitmeden Pazartesi tatil olacak! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tüm sınıflarda...

Karneler bu yıl 19 Ocak Cuma günü verilecek. Ardından milyonlarca öğrenci sömestr tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Takvime göre 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. 2. dönem de 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak. Sömestr tatili hafta sonu dahil 16 gün sürecek. Ancak sömestr tatilinden önce 3 günlük tatil sürprizi heyecan yarattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 06:56 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:01
Karne günü bekleyen öğrencilere sürpriz, açıklandı! 1. dönem bitmeden Pazartesi tatil olacak! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tüm sınıflarda...

Milyonlarca öğrenci, heyecanla beklenen karnelerini almak üzere geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 1. dönemin sona ermesine artık sayılı bir zaman dilimi kaldı ve öğrenciler hafta sonu dahil toplam 16 gün sürecek bir tatilin keyfini çıkaracak. Öğrenciler için sevindirici haber, 1. dönemin sona ermesine az bir zaman kala geldi. Bu tatil sayesinde öğrenciler, sömestr tatilinden önce bir tatil daha yapmış olacak. İşte Pazartesi tatili hakkında bilgiler...

SÖMESTR TATİLİNDEN ÖNCE YILBAŞI TATİLİ GELİYOR

2024 yılbaşı, 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor ve yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak. Bu durum, kamu çalışanları ve öğrenciler için sevindirici bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Zira, 31 Aralık Pazar günü resmi tatiller arasında yer almamakla birlikte, yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geldiğinden, toplamda 3 gün izin fırsatı sunacak.

Kamu çalışanları ve öğrenciler, yılbaşı tatilini 1 Ocak Pazartesi gününe denk getirerek, hafta sonu tatili ile birleştirecekler. Bu süre zarfında dinlenme ve keyifli etkinliklere katılma şansı bulacaklar. Tatilin bu güzel denk gelişi, ailelerle bir araya gelme ve yeni yıla dinç bir başlangıç yapma imkanı tanıyacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Buna göre 1. dönem karneler 19 Ocak Cuma günü alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak.

2. dönem de 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

16 GÜN TATİL

Bu süreçte okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak

20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
KKTC’de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon’da!
Kazançlı emeklilik formülü: Son tarih 31 Aralık! Prim için bu ay başvuranlar 50 bin TL kazanacak...
SON DAKİKA