Karne günü bekleyen öğrencilere sürpriz, açıklandı! 1. dönem bitmeden Pazartesi tatil olacak! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tüm sınıflarda...

Milyonlarca öğrenci, heyecanla beklenen karnelerini almak üzere geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 1. dönemin sona ermesine artık sayılı bir zaman dilimi kaldı ve öğrenciler hafta sonu dahil toplam 16 gün sürecek bir tatilin keyfini çıkaracak. Öğrenciler için sevindirici haber, 1. dönemin sona ermesine az bir zaman kala geldi. Bu tatil sayesinde öğrenciler, sömestr tatilinden önce bir tatil daha yapmış olacak. İşte Pazartesi tatili hakkında bilgiler...

SÖMESTR TATİLİNDEN ÖNCE YILBAŞI TATİLİ GELİYOR 2024 yılbaşı, 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor ve yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak. Bu durum, kamu çalışanları ve öğrenciler için sevindirici bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Zira, 31 Aralık Pazar günü resmi tatiller arasında yer almamakla birlikte, yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geldiğinden, toplamda 3 gün izin fırsatı sunacak.