Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den talimat! Kökünden değişiyor! Tüm kademelerde geçerli olacak! Okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar, öğretmenler...

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Milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve öğretmeni ilgilendiren talimat verildi! Çalışmalar Haziran ayında başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son durumu açıkladı. Bakan Tekin 'sona yaklaştık' diyerek heyecanı arttırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıkları yürütüyor. Bakan Tekin ayrıca, "Ders sürelerinde kısalma olmayacak" diyerek merakları da giderdi. İşte müfredat değişikliği hakkında bilgiler...