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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den talimat! Kökünden değişiyor! Tüm kademelerde geçerli olacak! Okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar, öğretmenler...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel duyurular öğrenci, veli ve öğretmenlerin yakın takibinde. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin 'Değişecek' diyerek duyurdu. Buna göre 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 13:10 Güncelleme 07 Aralık 2023, 13:10
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den talimat! Kökünden değişiyor! Tüm kademelerde geçerli olacak! Okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar, öğretmenler... 1

Milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve öğretmeni ilgilendiren talimat verildi! Çalışmalar Haziran ayında başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son durumu açıkladı. Bakan Tekin 'sona yaklaştık' diyerek heyecanı arttırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıkları yürütüyor. Bakan Tekin ayrıca, "Ders sürelerinde kısalma olmayacak" diyerek merakları da giderdi. İşte müfredat değişikliği hakkında bilgiler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den talimat! Kökünden değişiyor! Tüm kademelerde geçerli olacak! Okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar, öğretmenler... 2

MEB'DEN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ KARARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yaptığı basın toplantısında, eğitim sisteminde gerçekleşecek olan değişikliklere dair bilgiler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den talimat! Kökünden değişiyor! Tüm kademelerde geçerli olacak! Okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar, öğretmenler... 3

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve detayları bir sonraki Kabine toplantısında paylaşacaklarını açıkladı. Bakan Tekin, ders sürelerinde kısalma olmayacağını belirtirken, sadeleştirmenin müfredatta yer alacağını vurguladı.

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