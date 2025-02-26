Bugün okullar tatil mi? 27 Şubat 2025 kar tatili olan iller ve ilçeler

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonrası, mevcut kar örtüsü, buzlanma ve don nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2025 Perşembe günü bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan duyuruya göre, Ayancık, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim - öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca, Merkez İlçeye bağlı; S azlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eğmir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli, Kirençukuru, Erikli, Karapınar, Kozcuğaz ve Taypaklı köyleri ile Erfelek İlçesine bağlı; Avlağısökü, Aydınlar, Çayır, Gökçebel, Himmetoğlu, Hürremşah, Kazmasökü, Ormantepe, Sarıboğa, Sorgun ve Tatlıca köylerinde taşımalı eğitim - öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca, Erfelek İlçesine bağlı; Avlağısökü, Aydınlar, Çayır, Gö kçebel, Himmetoğlu, Hürremşah, Kazmasökü, Ormantepe, Sarıboğa, Sorgun ve Tatlıca köylerinde; görev yapan veya ikamet eden kamu görevlisi engelliler ve hamileler de idari izin kapsamına alındı.

Kastamonu'da olumsuz hava şartları sebebiyle sebebiyle 6 ilçede taşımalı eğitime 2 gün, 1 ilçede ise tüm kademelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kastamonu'da il genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları ve kar yağışı sebebiyle 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günü Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Küre ilçesinde ise tüm kademedeki okullarda 27 Şubat Perşembe günü

Trabzon'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik, Muhittin Öztürk Saffet Çebi ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl'deki ilkokul ve ortaokulların tamamında, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı, Özdil ve Kömürcü mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. Akçaabat ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Işıklar Orta Mahalle İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar Çok Programlı Lisesi, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Hakkı Altıntaş Ortaokulu, Mecit Pirhasan İlkokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu, Hasan Saka İlkokulu/Ortaokulu, Sebat İlkokulu, Mersin Şehit Engin Saraç İlkokulu/Ortaokulu,, Kaleönü Murat Köse İlkokulu/Ortaokulu, Akçaköy İlkokulu/Ortaokulu, Derecik İlkokulu/Ortaokulu, Derecik Anadolu Lisesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi ile Iğdır'daki bazı köy okullarında bugün eğitime ara verildi. Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi. Iğdır'daki bazı köy okullarında da eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada "İlimiz merkeze bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek ve Alibeyköy köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Tipi ve buzlanma nedeniyle Çaldıran'da bugün eğitim öğretime ara verildi.

-RİZE'DE TÜM OKULLARDA, ORDU, ARTVİN VE GİRESUN'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Rize'de tüm okullarda, Ordu, Artvin ve Giresun'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Artvin

Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde etkili olan yoğun kar ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği aktarıldı. Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen ara 27 Şubat Perşembe günü 1 gün daha uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ile köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları ifade edildi.

Rize

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildiğini bildirdi. Kararları yetkililerden gelen analizleri paylaşarak verdiklerini belirten Baydaş, şöyle devam etti: "Bu kararları verirken emin olun çok zorlanıyoruz. Halihazırda şehir merkezinde bir yağış gözükmüyor ama metrolojiden aldığımız bilgiye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Doğu ilçelerinde yoğun bir yağış var. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak ve ara vermek istemiyoruz. Her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyet içerisinde okullara gitmesidir. Yarın da eğitim ve öğretime 1 günlük ara vermiş olacağız." Baydaş, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bir beklentisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir. Bir veli olarak da biliyorum. Öğretmenleri ve öğrencileri çok yakından takip ediyorlar. Dersleri ve ödevleri de onları sıcak ve zinde tutmaya gayret ediyorlar. Eğitim öğretime başladığımızda okullarımızın yeniden öğretmenlerle ve öğrencilerle cıvıl cıvıl buluştuğunda bu kaybettiğimiz vakti zamanı fazlasıyla telafi edeceklerdir. Okullar öğretmenlerle ve öğrencilerle güzeldir."

-ÖZALP'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz havadan dolayı eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Özalp Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde İlçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 27 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi.

-SARAY'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Van'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Saray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi.

-ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası yaşanan don ve buzlanma nedeniyle 4 ilçenin tamamında, 7 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmı olarak 1 günlük ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

-ARDAHAN'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın için ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde yarın 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini kaydetti. Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.