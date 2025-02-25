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İSG sınavı ne zaman? 2025 İSG/1 sınav başvurusu hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG/1) başvuru tarihleri adaylar tarafından takip ediliyor. Peki İSG sınavı ne zaman? İşte sınav hakkında bilinmesi gerekenler…

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İSG sınavı ne zaman? 2025 İSG/1 sınav başvurusu hangi tarihte?

2025 İSG sınavının başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve hangi tarihte yapılacağını gündemde. Peki 2025-İSG sınavı ne zaman? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 İSG SINAVI NE ZAMAN?

◾ 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İSG/1 SINAV BAŞVURUSU HANGİ TARİHTE?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav için başvurular 22 Ekim 2025 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

◾ Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 5 Kasım 2025 tarihinde, saat 23:59'a kadar geç başvuru imkanı sunulacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İSG/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

◾ Sınav sonuçları, 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

2025-İSG/1 BAŞVURU EKRANI