İSG sınavı ne zaman? 2025 İSG/1 sınav başvurusu hangi tarihte?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG/1) başvuru tarihleri adaylar tarafından takip ediliyor. Peki İSG sınavı ne zaman? İşte sınav hakkında bilinmesi gerekenler…
2025 İSG sınavının başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve hangi tarihte yapılacağını gündemde. Peki 2025-İSG sınavı ne zaman? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte merak edilenler…
2025 İSG SINAVI NE ZAMAN?
◾ 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
İSG/1 SINAV BAŞVURUSU HANGİ TARİHTE?
◾ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav için başvurular 22 Ekim 2025 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
◾ Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 5 Kasım 2025 tarihinde, saat 23:59'a kadar geç başvuru imkanı sunulacak.