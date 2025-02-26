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Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

Türkiye son bir haftadır Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altındaydı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir günler süren kar yağışıyla beyaza büründü. Ancak artık bu yoğun yağışlar etkisini yavaş yavaş kaybetti. Peki mart ayında yeniden kar yağışı bekleniyor mu? 26 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 07:11
Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

Geçtiğimiz hafta boyunca İstanbul'da etkili olan kar yağışı, uzun süredir beklenen kış atmosferini şehre taşıdı. Sibirya soğukları nedeniyle İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 8 dereceye kadar düştü. Bu durum, karın zeminde tutunmasını sağladı. Özellikle çocuklar vuzun bir aradan sonra kardan adam yaparak kışın tadını çıkardı. Peki mart ayında da benzer manzarayla karşılaşacak mıyız? İşte uzman yorumları ve Meteoroloji tahmin raporu!

Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre, İstanbul genelinde toplamda 70-80 kg'lık kar yağışı kaydedildi. "İlk gün oldukça yoğun bir yağış aldık, ikinci gün ise kar bazı ilçelerde etkisini sürdürdü. Ancak üçüncü günden itibaren yoğunluk azalmaya başladı," diyen Tek insanların beklentilerinin daha büyük olduğunu, ancak kar yağışının hayatı felç edecek seviyeye ulaşmadığını vurguladı.

Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Kar Devam Ediyor

Sibirya soğukları etkisini kaybederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Karadeniz'in doğusunda kar yağışlarının süreceğini duyurdu. Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu için sarı kodlu, Rize ve Artvin için ise turuncu kodlu uyarılar yapıldı.

Uzmanlar, bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, buzlanma, sis ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde ise kar yağışının tamamen etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

Sibirya Gidiyor, Akdeniz Geliyor: Yeni Sistem Kapıda!

Sibirya soğuklarının ardından Akdeniz üzerinden yeni bir hava sistemi Türkiye'ye giriş yapıyor. Bu sistemin bazı bölgelerde yeni kar yağışlarına yol açabileceğini belirten Adil Tek, "Özellikle Antalya ve Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Ayrıca Kaz Dağları, Eskişehir ve Kütahya gibi bölgelerde de kar yağışının etkili olma ihtimali yüksek" dedi.

Öte yandan Marmara Bölgesi ve İstanbul için önümüzdeki günlerde kar beklenmiyor. Şehirde yağmur ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

BU HAFTA 2 GÜN YAĞIŞLI

Kar yağışının bir-iki gün boyunca Samsun'dan başlayarak Artvin'e kadar devam edeceğini söyleyen Adil Tek, "Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Marmara'nın neredeyse tamamında güneşli ya da yağmurlu bir hava olacak. Özellikle İstanbul perşembe günü öğleden sonra yağmur alacak ve bu durum cuma günü de devam edecek. Doğu Karadeniz'deki yağışlardan sonra kuzeyden gelen kar yağışı ise artık yurdu tamamen terk etmiş olacak" dedi.