Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...
Türkiye son bir haftadır Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altındaydı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir günler süren kar yağışıyla beyaza büründü. Ancak artık bu yoğun yağışlar etkisini yavaş yavaş kaybetti. Peki mart ayında yeniden kar yağışı bekleniyor mu? 26 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 07:11