Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

Sibirya Gidiyor, Akdeniz Geliyor: Yeni Sistem Kapıda!

Sibirya soğuklarının ardından Akdeniz üzerinden yeni bir hava sistemi Türkiye'ye giriş yapıyor. Bu sistemin bazı bölgelerde yeni kar yağışlarına yol açabileceğini belirten Adil Tek, "Özellikle Antalya ve Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Ayrıca Kaz Dağları, Eskişehir ve Kütahya gibi bölgelerde de kar yağışının etkili olma ihtimali yüksek" dedi.

Öte yandan Marmara Bölgesi ve İstanbul için önümüzdeki günlerde kar beklenmiyor. Şehirde yağmur ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.