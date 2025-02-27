28 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika valilik duyuruları

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

🔴 ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerde yoğun kar birikintisi ve buzlanma olduğu belirtildi. Açıklamada, Gürgentepe ilçesinin tamamındaki okullarda, Akkuş ilçesindeki Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağı ifade edildi. Çaybaşı ilçesindeki İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Göksu, Şehit İslam Çubuk ve Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulunda, Aşıklı ve Çakırlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarında, ayrıca temel, orta ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için de eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Gürgentepe ilçesinin genelinde, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde ise sadece eğitim yapılmayacak okullardaki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.