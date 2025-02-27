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28 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika valilik duyuruları

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. 27 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen şehirlerde öğrenciler ve veliler 28 Şubat Cuma günü için de tatil kararının alınıp alınmadığını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 19:46 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 19:48
28 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika valilik duyuruları

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Valiliklerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtiliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

🔴 ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerde yoğun kar birikintisi ve buzlanma olduğu belirtildi. Açıklamada, Gürgentepe ilçesinin tamamındaki okullarda, Akkuş ilçesindeki Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağı ifade edildi. Çaybaşı ilçesindeki İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Göksu, Şehit İslam Çubuk ve Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulunda, Aşıklı ve Çakırlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarında, ayrıca temel, orta ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için de eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Gürgentepe ilçesinin genelinde, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde ise sadece eğitim yapılmayacak okullardaki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI: KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağını belirterek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kar Tatili Olabilecek İller

-Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis ve Van gibi Doğu Anadolu illeri

-Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi Karadeniz illeri

-Sivas, Tokat ve Yozgat gibi İç Anadolu'nun kuzey kesimleri

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