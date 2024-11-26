Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...

Türkiye, kış aylarının sert etkisini göstermeye başladığı bir haftaya giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, birçok ilde yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına bekleniyor. Bu durum, eğitimde aksamalara neden olabileceği için öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü valiliklerden gelecek tatil duyurularına çevrildi. Peki, 26 Kasım günü hangi illerde okullar tatil olacak?
26 KASIM SALI KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER
Çankırı: Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Niğde: Yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma, don olayları ve sis tehlikesi nedeniyle Niğde genelinde tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim 26 Kasım'da durduruldu.
Tokat: Tokat'ta kar yağışının etkili olması nedeniyle, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Bingöl: Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)
Trabzon: Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerdeki okullar, taşımalı eğitime de ara verdiler.
Samsun: Samsun'un Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki okullar tatil edildi. Diğer ilçelerde ise bazı okullarda eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim alan öğrenciler de izinli sayıldı.
Kahramanmaraş: Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim durduruldu.
Kastamonu: Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde okullar tatil edilirken, diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Karaman: Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Kırşehir: Kırşehir'de, gece başlayan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Aksaray: Aksaray'da aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim 26 Kasım'da durduruldu.
Sinop: Sinop genelinde, sağanak yağış, kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Erzurum: Erzurum'da Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı.
Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)
Giresun: Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Ayrıca, Giresun merkez ve çevresindeki bazı köy okullarında da eğitim durduruldu.
Malatya: Malatya'da 10 ilçede kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Arapgir, Akçadağ, Doğanyol ve Pütürge gibi ilçelerde okullar tatil edildi.