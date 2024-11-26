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Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde ulaşım aksıyor. Bugün 30'un üzerinde ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji'nin 20 il için turuncu, 35 il için sarı kodlu uyarılar yapmasının ardından, 26 Kasım Salı günü bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:55
Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...

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Türkiye, kış aylarının sert etkisini göstermeye başladığı bir haftaya giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, birçok ilde yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına bekleniyor. Bu durum, eğitimde aksamalara neden olabileceği için öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü valiliklerden gelecek tatil duyurularına çevrildi. Peki, 26 Kasım günü hangi illerde okullar tatil olacak?

26 KASIM SALI KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Çankırı: Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Niğde: Yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma, don olayları ve sis tehlikesi nedeniyle Niğde genelinde tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim 26 Kasım'da durduruldu.

Tokat: Tokat'ta kar yağışının etkili olması nedeniyle, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bingöl: Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)

Trabzon: Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerdeki okullar, taşımalı eğitime de ara verdiler.

Samsun: Samsun'un Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki okullar tatil edildi. Diğer ilçelerde ise bazı okullarda eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim alan öğrenciler de izinli sayıldı.

Kahramanmaraş: Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim durduruldu.

Kastamonu: Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde okullar tatil edilirken, diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Karaman: Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kırşehir: Kırşehir'de, gece başlayan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Aksaray: Aksaray'da aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim 26 Kasım'da durduruldu.

Sinop: Sinop genelinde, sağanak yağış, kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Erzurum: Erzurum'da Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)

Giresun: Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Ayrıca, Giresun merkez ve çevresindeki bazı köy okullarında da eğitim durduruldu.

Malatya: Malatya'da 10 ilçede kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Arapgir, Akçadağ, Doğanyol ve Pütürge gibi ilçelerde okullar tatil edildi.

Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)

Bolu: Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ordu ve Gümüşhane: Ordu'da, Akkuş, Aybastı, Çamaş ve diğer bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Gümüşhane'de de Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde okullarda eğitime ara verildi.

Sivas: Sivas genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim 26 Kasım'da durduruldu.

Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)

Bayburt: Bayburt'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

Adana (Tufanbeyli): Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çorum: Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)Kar tatili (Takvim.com.tr/Arşiv)

Yozgat: Yozgat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Artvin: Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitimde aksama yaşandı ve okullar tatil edildi.

Kayseri ve Nevşehir: Kayseri ve Nevşehir'de de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Çankırı: Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Bolu: Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

Amasya: Kar yağışı nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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