Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...

Türkiye, kış aylarının sert etkisini göstermeye başladığı bir haftaya giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, birçok ilde yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına bekleniyor. Bu durum, eğitimde aksamalara neden olabileceği için öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü valiliklerden gelecek tatil duyurularına çevrildi. Peki, 26 Kasım günü hangi illerde okullar tatil olacak?

26 KASIM SALI KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Çankırı: Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Niğde: Yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma, don olayları ve sis tehlikesi nedeniyle Niğde genelinde tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim 26 Kasım'da durduruldu.

Tokat: Tokat'ta kar yağışının etkili olması nedeniyle, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bingöl: Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.