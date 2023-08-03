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BİLSEM SONUÇ: meb.gov.tr MEB! 4 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı 2023? BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl bakılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında tamamlandı. Gözler bu kez mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? İşte BİLSEM sonuç sorgulama ekranı MEB: meb.gov.tr...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 23:34 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 23:36
BİLSEM SONUÇ: meb.gov.tr MEB! 4 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı 2023? BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl bakılır?

Bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İnternet arama motorlarında 'BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl bakılır?' sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları için tarih verildi. İşte detaylar...

BİLSEM 2023 MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son dakika... BİLSEM Bireysel değerlendirme sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlara itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

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