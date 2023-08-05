BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? BİLSEM kesin kayıt tarihi! BİLSEM KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER LİSTESİ 2023!

BİLSEM mülakat sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü yapılacak olan duyuru ile ilan edilecekken ''BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?'' sorusu gündeme geldi. Peki BİLSEM 2023 kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli oldu mu? BİLSEM kesin kayıt tarihi açıklandı mı?

BİLSEM SONUÇLARI SON DURUM 2023 BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta ilan edildi. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları ise 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. ''2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.'' BİLSEM sonuçlarını görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek. 2023 MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ