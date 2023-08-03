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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı 2023?

Eğitim ve öğrencilik hayatında büyük bir öneme sahip olan İOKBS Bursluluk Sınavı, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamaları, sınav tarihleri ve diğer detaylar, öğrencilerin geleceğini şekillendiren bu önemli sınavla ilgili merak edilen sorulara cevap aramalarını sağlıyor. İOKBS Bursluluk Sınavı, ortaokul 5, 6, 7, 8 ve lise 9, 10, 11. sınıf öğrencilerini kapsayan geniş bir yelpazede gerçekleştirilmektedir. Bu sınıflardaki öğrenciler, sınavın kendileri için belirlediği kriterlere göre katılma hakkına sahiptirler.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 08:46 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 08:48
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı 2023?

Bursluluk parası hakkında aramalar hız kazandı. İOKBS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı 2023? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Zamlı bursluluk parası ne kadar oldu? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Bu sene uygulanacak bursluluk sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. İOKBS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

2023 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağlayabildiği bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları da 22 Eylül 2023 tarihinde yine www.meb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak.


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