Bursluluk parası hakkında aramalar hız kazandı. İOKBS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı 2023? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Zamlı bursluluk parası ne kadar oldu? İşte detaylar...