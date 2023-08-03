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Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF üniversite kayıt tarihleri 2023! AÖF kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarının ne zaman alınmaya başlanacağı merak ediliyor. Üniversite eğitimlerine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler AÖF üniversite kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. İşte 2023-2024 yılı için AÖF kayıt tarihleri...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 18:19
Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF üniversite kayıt tarihleri 2023! AÖF kayıtları nasıl yapılır?

2023 YKS sınavının tamamlanmasının ardından gözler kayıt tarihlerine çevrildi. 2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri belli oldu. Peki Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF üniversite kayıtları nasıl yapılır?

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2023-2024 Öğretim Yılı İçin Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi https://aoskayit.anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ''Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.'' denildi.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


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