Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF üniversite kayıt tarihleri 2023! AÖF kayıtları nasıl yapılır?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2023-2024 Öğretim Yılı İçin Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi https://aoskayit.anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ''Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.'' denildi.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak.

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