BİLSEM KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER LİSTESİ 2023! BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? BİLSEM kesin kayıt tarihi!

2023/2024 eğitim-öğretim döneminde Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak son dakika duyuruyla birlikte BİLSEM mülakat sonuçları da açıklanacak. İşte son durum...

BİLSEM SONUÇLARI SON DURUM 2023 BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta ilan edildi. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları ise 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. ''2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.'' BİLSEM sonuçlarını görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek. 2023 MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ