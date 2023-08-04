BİLSEM KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER LİSTESİ 2023! BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? BİLSEM kesin kayıt tarihi!

2023/2024 eğitim-öğretim döneminde Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak son dakika duyuruyla birlikte BİLSEM mülakat sonuçları da açıklanacak. İşte son durum...
BİLSEM SONUÇLARI SON DURUM 2023
BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta ilan edildi. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları ise 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
''2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.''
BİLSEM sonuçlarını görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.
2023 MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.
ÖĞRENCİNİN KAYIT BÖLGESİNDEKİ BİLSEM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından "İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.
İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.