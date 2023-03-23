YKS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YKS geç başvurular başladı mı, ne zaman alınacak 2023? ÖSYM sınav takvimi!

Üniversite eğitimi için sınava katılacak olan binlerce kişi 'YKS geç başvuru tarihi ve ücreti 2023' hakkında bilgi almak istiyor. Başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış olanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre geç başvuruların ne zaman alınacağını merak ediyor. Peki, YKS geç başvurular ne zaman alınacak 2023? YKS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler!
YKS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
YKS başvuruları bu akşam (23 Mart) saat 23:59 tarihinde sona erecek.
YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geç Başvuru Günleri ve Bilgi Güncelleme : 27 Mart-3 Nisan 2023 (Sınav ücreti, 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında ödenmelidir.)
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 27 Mart-3 Nisan 2023 tarihlerinde ödenecektir.
YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
2023-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir: