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    • Eğitim
    • 21.01.2022 22:28
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    • 21.01.2022 22:48
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    Başkan Erdoğan'dan öğrencilere 'karne' tebriği: Güzel bir yarıyıl tatili diliyorum

    Son dakika haberleri... Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Başkan Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti. Erdoğan, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1’inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

    Başkan’dan öğrencilere karne tebriği

    2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti.

    Erdoğan, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

    Erdoğan şunları söyledi:
    "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."

    18 MİLYON ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI
    Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

        2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdi.

        Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak.

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