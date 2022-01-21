Başkan Erdoğan'dan öğrencilere 'karne' tebriği: Güzel bir yarıyıl tatili diliyorum

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti.
Erdoğan, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi:
"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."
18 MİLYON ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI
Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.