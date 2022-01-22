MEB son dakika: 15 tatil uzatılacak mı? Sömestr yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

18 milyondan fazla öğrenci dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bu kapsamda yarıyıl tatilinin biteceği gün araştırılıyor. Peki, 15 tatil uzatılacak mı? Sömestr yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB takvimi...