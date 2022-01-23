Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 23.01.2022 11:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 11:11
    ABONE OL

    Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem ne zaman başlayacak?

    Bugün milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Tatilin başlamasıyla birlikte ikinci dönemin ne zaman başlayacağı, okulların ne zaman açılacağı da öğrenciler tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    Okullar ne zaman açılacak?

    18 milyondan fazla öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bu kapsamda yarıyıl tatilinin biteceği gün araştırılıyor. Peki, yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

    Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

    İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

    MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.

    ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

        Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

        Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

        Bu dönemde eğitim erişimi sağlanan 9 farklı konu şöyle olacak:

        "Fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimi, iklim değişikliği ve çevre eğitimi, ilk yardım eğitimi, kütüphane organizasyonu ve kullanımı eğitimi, İngilizce dil sistemi öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklara yönelik rehberlik hizmetleri eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklarla psikolojik danışma becerileri eğitimi, dijital becerilerin geliştirilmesi eğitimi ve etkinlik temelli ders tasarımı eğitimi."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiltere’den flaş iddia: Rusya’nın gizli Ukrayna planı!
        Haberler Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem ne zaman başlayacak?
            SON DAKİKA