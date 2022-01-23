Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem ne zaman başlayacak?

18 milyondan fazla öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bu kapsamda yarıyıl tatilinin biteceği gün araştırılıyor. Peki, yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.