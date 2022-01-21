SON DAKİKA: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 7 Şubat'ta tekrar buluşacağız

6 Eylül'de başlayan Yüz Yüze Eğitim döneminin 21 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla iki haftalık yarıyıl tatili başladı. 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni için Ankara'da Kavaklı İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubat'ta yüz yüze eğitim için aynı kararlılıkla tekrar buluşacağız" dedi.

Bakanlık görevinde öğrencilere ilk kez karnelerini dağıtan Özer, çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Öğrencilerden polis, jandarma ve öğretmen cevaplarını aldı. Özer, "Yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 7 Şubat'ta tekrar buluşacağız. Şimdi bol bol dinleneceğiz, kitap okuyacağız, ailelerimizle vakit geçireceğiz. Buradan da18 milyon arkadaşımıza el sallayıp 'iyi tatiller' diliyoruz" dedi.

EN AZ BİR KİTAP OKUYUN

Bakan Özer öğrencilere şunları söyledi: "5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalamazdı. Bu yüzden sizi kutluyorum. Bu iki haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 tane kitap okuyun. Anlaştık mı? Velilerimizde kitap alsınlar. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular, büyük fedakarlık gösterdiler."

OKULLARI HİÇ KAPATMAYALIM

Helin isimli öğrenciye "Okulların açık kalmasından memnun musun" diye soran Bakan Özer, "memnunum" yanıtını aldı. Bakan Özer, "Okulların açık kalmasından herkes memnun. Maskeye, mesafeye dikkat edelim, okulları hiç kapatmayalım" dedi.