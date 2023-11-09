9 Kasım 2023 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursları sorgulama ekranı: T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile...

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerde öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. YKS ile herhangi bir üniversite yerleşene öğrenciler ve ara sınıf öğrencilerden bu yıl KYK bursu almak isteyenler başvurularını 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı. Gözler bir süredi sonuç duyurusunda. İşte son durum...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Öncelikle KYK burs sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. KYK burs ve kredi başvuruları sonuç adımında. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da e-devlet ile erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru işlemleri Kasım ayında başlamış ve sonuçlar ise 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de olacak.