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9 Kasım 2023 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursları sorgulama ekranı: T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin başvurduğu burs ve krediler 2023 yılında arttı. Buna göre lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak. Peki 9 Kasım 2023 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KYK bursları sorgulama ekranı: turkiye.gov.tr T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 08:48 Güncelleme 09 Kasım 2023, 08:48
9 Kasım 2023 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursları sorgulama ekranı: T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile...

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerde öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. YKS ile herhangi bir üniversite yerleşene öğrenciler ve ara sınıf öğrencilerden bu yıl KYK bursu almak isteyenler başvurularını 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı. Gözler bir süredi sonuç duyurusunda. İşte son durum...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Öncelikle KYK burs sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. KYK burs ve kredi başvuruları sonuç adımında. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da e-devlet ile erişime açılacak.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru işlemleri Kasım ayında başlamış ve sonuçlar ise 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de olacak.

KYK BURS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır.

Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir.

Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

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